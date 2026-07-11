செங்குந்தபுரத்தில் ராஜவாய்க்கால் ஷட்டரை அகற்றிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள்
செங்குந்தபுரத்தில் ராஜவாய்க்கால் ஷட்டரை அகற்றிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:08 AM
கரூர்:கரூர்
மாவட்டம், அமராவதி ஆற்றின் அணைப்பாளையத்தில் தொடங்கி சோமூர் வரை, 47
கி.மீ., துாரம் பள்ளபாளையம் ராஜவாய்க்கால் பாய்கிறது.
இதன் பல்வேறு
கிளை வாய்க்கால், கரூர் மாநகராட்சி வழியாக செல்கிறது. இவைகள்
ஆக்கிரமிப்பில் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில்,
பெரியகுளத்துபாளையம்-செங்குந்தபுரம் ரயில்வே குகை வழிப்பாதை
அருகே ராஜவாய்க்கால் செல்கிறது. இதிலிருந்து கிளை வாய்க்காலான
அரளிக்கொத்து வாய்க்கால், 30 அடி அகலம் உள்ளது. கரூர் கே.பி.பி., காலனி
கணேசா நகர் பாலத்தில் தொடங்கி, காமராஜபுரம் வடக்கு வரை, அரை கி.மீ.,
துாரம் செல்கிறது. இதன்மூலம், 30 ஏக்கர் பாசன வசதி பெறுகிறது.இந்நிலையில்
ராஜ்வாய்க்கால் ஷட்டர் அமைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து அரளிக்கொத்து
வாய்க்காலுக்கு தண்ணீர் திருப்பி விடப்பட்டது. சிலர், தங்கள்
நிலத்துடன் இணைத்து வாய்க்காலை ஆக்கிரமிப்பு செய்து வருகின்றனர்.
இதற்காக ராஜவாய்க்காலில் உள்ள ஷட்டரை முற்றிலும்,
ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அகற்றி விட்டனர். அரளிக்கொத்து
வாய்க்காலுக்கு தண்ணீர் செல்வது தடைப்பட்டு விட்டது. இதனால், பல
இடங்களில் வாய்க்காலில் மணலை நிரப்பி, சமன் செய்து விட்டு, தங்கள்
உபயோகத்திற்கு எடுத்து கொண்டுள்ளனர். பல வீடுகளில் இருந்து கழிவு
நீரை வெளியேற்ற வாய்க்காலை மறித்து, கால்வாய் கட்டி விட்டனர். இது
குறித்து நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளனர். எனவே
வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பு மீட்டு, ஷட்டரை மீண்டும் அமைக்க நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும்.