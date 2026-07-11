/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மேம்பாலம் அருகே குப்பை அகற்றும் பணி மும்முரம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:09 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:சிந்தலவாடி பழைய மேம்பாலம் சாலை அருகே, கொட்டப்பட்ட குப்பையை அகற்றும் பணி நடந்தது.
சிந்தலவாடி
மேம்பாலத்தில் கீழ்புறம் அருகே உள்ள, காலியான இடங்களில்
பஞ்சாயத்துகளில் இருந்து சேகரித்து வரப்படும் குப்பை
கொட்டப்படுகிறது. பிறகு தனியாக பிரிக்கப்படுகிறது. அதன் பின்
எரிக்கப்படுகிறது. கடந்த வாரம் அதிகமான குப்பை கழிவு தேங்கியதால்
சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில் குப்பை அனைத்தும்
டிராக்டர் இயந்திரம் கொண்டு அகற்றப்பட்டது. அந்த பகுதி துாய்மை பணி
செய்யப்பட்டு, பிளீச்சிங் பவுடர் தெளிக்கப்பட்டடது. இந்த பணிகளில்
பஞ்சாயத்தில் உள்ள துாய்மை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.