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கரூர் மாவட்டத்தில் ஆனி கிருத்திகை விழா

கரூர் மாவட்டத்தில் ஆனி கிருத்திகை விழா

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:09 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:09 AM

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கரூர்:ஆனி கிருத்திகையையொட்டி, கரூர் மற்றும் வேலாயுதம்பாளையம் முருகன் கோவில்களில் சிறப்பு அபி ேஷகம் நடந்தது.

தமிழகம் முழுவதும், நேற்று ஆனி கிருத்திகை விழா கொண்டாடப்பட்டது. அதையொட்டி கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில், தான்தோன்றிமலை பாலசுப்பிரமணியர் கோவில், வெண்ணைமலை பாலசுப்பிரமணியர் கோவில் மற்றும் புகழிமலை பாலசுப்பிரமணியர் கோவில், புன்னம் சத்திரம் பாலமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், நன்செய் புகழூர் மேகபாலீஸ்வரர் கோவில் ஆகியவற்றில், மூலவர் முருக பெருமானுக்கு, 18 வாசனை திரவியங்கள் மூலம் சிறப்பு அபி ேஷகம் நடந்தது.

பிறகு, பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. அதேபோல், கரூர் வெண்ணெய்மலை பாலசுப்பிரமணியர் கோவில், புன்னம் சத்திரம் பாலமலை பாலசுப்பிரமணியர் கோவில்களிலும், ஆனி கிருத்திகையையொட்டி சிறப்பு பூஜை நடந்தது.

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