கோவில் இனாம் நிலம் பத்திரப்பதிவு தடை நீக்கம் செல்லாது திருத்தொண்டர் அறக்கட்டளை கண்டனம்
கோவில் இனாம் நிலம் பத்திரப்பதிவு தடை நீக்கம் செல்லாது திருத்தொண்டர் அறக்கட்டளை கண்டனம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:09 AM
கரூர்:'கரூர்
மாவட்டத்தில், 3,084.95 ஏக்கர் கோவில் இனாம் நிலம் பத்திரப்பதிவு
தடை நீக்கம் என்ற, ஹிந்துசமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் உத்தரவு
சட்டப்படி செல்லாது'என, திருத்தொண்டர் அறக்கட்டளை அறங்காவலர்
ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
கரூர்
மாவட்டத்தில் புகழிமலை பாலசுப்பிரமணி கோவில், 719 பட்டாக்களில்,
214.19 ஏக்கர் நிலம், கரூர் பசுபதீஸ்வரர் கோவில், 637 பட்டக்களில்,
204.52 ஏக்கர், குப்பிச்சிபாளையம் ரவீஸ்வரர் கோவில், 334
பட்டாக்களில், 132.49 ஏக்கர், வெஞ்சமாங்கூடலுார் விக்ருதீஸ்வரர்
கோவில், 335 பட்டாக்களில், 2,533.65 ஏக்கர் என மொத்தம், 3,390
பட்டாக்களில், 3,084.95 ஏக்கர் கோவில் இனாம் நிலங்கள் உள்ளன.
இந்த
நிலங்களின் பத்திரப்பதிவு தடையை நீக்க கோரி, கரூர் மாவட்ட கலெக்டர்,
ஹிந்துசமய அறநிலையத்துறை திருப்பூர் இணை கமிஷனர் ஆகியோர்
பரிந்துரை கடிதம் அனுப்பினர். அதன் அடிப்படையில், நேற்று முன்தினம்
ஹிந்துசமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வினய், கோவில் இனாம் நிலங்கள்
பத்திரப்பதிவு தடையை நீக்க உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். கோவில்
இனாம் நிலங்கள் அனைத்தும், எம்.ஐ.ஏ., சட்டப்பிரிவு 8 (2)ன் கீழ்,
தனிநபர்களின் பேரில் ரயத்துவாரி பட்டா வழங்கப்பட்ட இனங்களாகும்.
இத்தகைய இனங்களின் மீது உடமை உரிமையை, சிவில் நீதிமன்றங்கள்
தீர்மானிக்கவில்லை. இது குறித்து வழக்கும் தாக்கல் செய்யவில்லை.
அப்படியிருக்கையில், ஹிந்துசமய ஆணையரின் உத்தரவு சட்டப்படி
செல்லாது.
மேலும் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 3,084 ஏக்கர் நிலமும் ஒரே
வாரத்தில் விற்பனையாகும் அபாய நிலை உள்ளது. இனாம் நிலங்கள் மெல்ல
மெல்ல, தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு தாரை வார்க்கும் வேலை சட்ட பூர்வமாக
ஆரம்பமாகியுள்ளது. கரூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை, கோவிலுக்கு
சொந்தமான ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலம் அபகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சொத்துக்களை மீட்பதற்கு, அரசு துறைகள் எந்தவித நடவடிக்கையும்
மேற்கொள்ளாமல் இருந்து வருகின்றனர். தற்போது அரசு தரப்பில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை சட்டத்தை கேலிக்கூத்தாக்கிவிட்டது.
இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.