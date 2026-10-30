உடைந்த குழாய், பழுதான போர்வெல் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அலட்சியம்
உடைந்த குழாய், பழுதான போர்வெல் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அலட்சியம்
ADDED : அக் 29, 2026 03:31 AM
கரூர்: கரூர் மாநகராட்சி பகுதியில், பல இடங்களில் குழாய் உடைந்து தண்ணீர், சாக்கடை கால்வாய் மற்றும் சாலையில் செல்கிறது.
கரூர் மாநகராட்சியில், கரூர், தான்தோன்றிமலை பழைய நக-ராட்சி பகுதிகளில் புதிய குடிநீர் திட்டம் செயல்படுகிறது. பழைய இனாம் கரூர் பகுதியில், குடிநீர் திட்டப்பணிகள் முழுமை அடை-யவில்லை. பழைய சணப்பிரட்டி பஞ்சாயத்தில், புதிய குடிநீர் திட்டப்பணிகள் இல்லை. பழைய திட்டமே செயல்பாட்டில் உள்-ளது. மூன்று நாட்கள் முதல், ஐந்து நாட்களுக்கு, ஒருமுறை கரூர் மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.இந்நிலையில், மாநகராட்சி பகுதியில் பல இடங்களில் குழாய்கள் உடைந்துள்ளன. இதனால், தண்ணீர் திறக்கப்படும் போது, குடிநீர் சாலை மற்றும் சாக்கடை கால்வாய்களில் பல மணி நேரம் செல்கிறது. மேலும் மாநகராட்சியில் உள்ள, 48 வார்டுகளில் கடந்த, 2011-16 வரை, 100க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் புதி-தாக போர்வெல் அமைக்கப்பட்டு, சின்டெக்ஸ் தொட்டி வைத்து, மின் மோட்டார் உதவியு டன் தண்ணீர் வினியோகம் செய்யப்பட்-டது.
தற்போது, பல இடங்களில் போர்வெல் குழாய் சேதம் அடைந்-துள்ளது. சின்டெக்ஸ் தொட்டி உடைந்தும், திருட்டு போயும் உள்-ளது. பல இடங்களில் மின் மோட்டார்களை காணவில்லை. ஆனால் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எதையும் கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளனர். மாநகராட்சி பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக ஓரளவுக்கு மழை பெய்துள்ளது. இதனால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது.
எனவே, பழுதடைந்த போர்வெல்களை சீரமைத்து, புதிதாக சின்டெக்ஸ் தொட்டியை வைக்க வேண்டும். மேலும், உடைந்த காவிரி குடிநீர் திட்ட குழாய்களையும் சரி செய்ய வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.