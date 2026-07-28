கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சி வரும் 31க்குள் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சி வரும் 31க்குள் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:00 AM
கரூர்; கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சிக்கான விண்ணப்பத்தை வரும், 31க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என, கரூர் துணை பயிற்சி நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, கரூர் துணை பயிற்சி நிலையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: திருச்சி கூட்டு-றவு மேலாண்மை நிலையம் மூலம், கரூர் ஜவஹர் பஜாரில் துணை பயிற்சி நிலையம் செயல்படுகிறது. அதில், 2026-27ம் ஆண்டுக்கான முழு நேர கூட்டுறவு பட்டய பயிற்சிக்கான மாணவர் சேர்க்கை, www.tncu.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் நடந்து வருகிறது.
பயிற்சியில் சேர, 17 வயது பூர்த்தி அடைந்திருக்க வேண்டும், அதிகபட்ச வயது வரம்பு இல்லை. குறைந்த கல்வி தகுதி பிளஸ் 2 தேர்ச்சி அல்லது எஸ்.எஸ்.எல்.சி., தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் விண்-ணப்பிக்கலாம்.
பயிற்சிக்கான விண்ணப்ப கட்டணம், 100 ரூபாய். பயிற்சி கட்டணம், 20 ஆயிரத்து, 750 ரூபாய். விண்ணப்பங்கள் மற்றும் கட்டணம் இணைய வழி மூலம் செலுத்த வேண்டும். விருப்பம் உள்-ளவர்கள் வரும், 31க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பயிற்சி வகுப்பு வரும் ஆக., 3 முதல் தொடங்க உள்ளது. இவ்வாறு, செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.