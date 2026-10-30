துவங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை நிழற்கூடங்களை சீரமைக்க கோரிக்கை
துவங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை நிழற்கூடங்களை சீரமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 29, 2026 06:55 AM
ADDED : அக் 29, 2026 03:33 AM
கரூர்: கரூர் மாவட்டத்தில் பிரதான தொழிலாக ஜவுளி உற்பத்தி, கொசு-வலை உற்பத்தி மற்றும் பஸ் பாடி கட்டுமான தொழில் போன்-றவை ஜரூராக நடந்து வருகிறது. இதனால், கரூர் மாவட்டத்தில் இருந்து மட்டுமல்லாமல், திருச்சி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதி-களில் இருந்தும்,
நாள்தோறும் நுாற்றுக்கணக்கான தொழிலா-ளர்கள், கரூருக்கு பல்வேறு வேலை நிமித்தமாக வந்து செல்கின்-றனர்.குறிப்பாக, திருச்சி செல்லும் சாலையில் உள்ள சுக்காலியூர், புலியூர், வீரராக்கியம், மணவாசி, மாயனுார், கிருஷ்ணராயபுரம், லாலாப்பேட்டை போன்ற பகுதிகளில் இருந்து நிறைய தொழிலா-ளர்கள் பஸ் மூலம் கரூர் வந்து செல்கின்றனர். ஆனால், கரூர் - திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் முக்கிய இடங்களில் பயணிகள் நிற்க வசதியாக நிழற்கூடம் அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், பல இடங்களில் அமைக்கப்பட்ட நிழற்
கூடங்களின் மேற்கூரை சேதமடைந்துள்ளது.
பயணிகள் உட்கார அமைக்கப்பட்ட சீட்கள் கழன்றும், காணா-மலும் போய்விட்டது. இதனால், பயணிகள் மழை, வெயிலுக்கு நிழற்கூடத்தில் உட்கார முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர். இந்நி-லையில், வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி
யுள்ளது.
அப்போது, நிழற்கூடம் பழுதடைந்த இடங்களில், பஸ்சுக்காக காத்திருக்கும் பொதுமக்கள், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்-படுவர்.
எனவே, பொதுமக்களின் நலன் கருதி கரூர் -- திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பழுதடைந்துள்ள பயணிகள் நிழற்கூடங்-களை சீரமைக்க, கரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சம்பந்தப்-பட்ட, கிராம பஞ்., அமைப்புகள் நடவடிக்கை எடுப்பது அவ-சியம்.-