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அன்னாபிேஷகத்துக்கு பொருட்கள் வழங்க அழைப்பு

அன்னாபிேஷகத்துக்கு பொருட்கள் வழங்க அழைப்பு

ADDED : அக் 24, 2026 06:46 AM

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ADDED : அக் 24, 2026 06:46 AM

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கரூர்:கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் நாளை (25ம் தேதி) நடக்கவுள்ள, அன்னாபி ேஷகத்துக்கு பொருட்களை பக்தர்கள் வழங்கலாம் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, கோவில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள பசுபதீஸ்வரர், நாகேஸ்வரர், கரிய மாலீஸ்வரர் ஆகிய மூன்று சுவாமிகளுக்கு நாளை மாலை, 5:00 மணிக்கு அன்னாபிேஷகம் நடக்கிறது. அபிேஷகத்துக்கு தேவையான அரிசி, பருப்பு, தானிய வகை

களையும், காய்கறிகளையும், பக்தர்கள் நேரடியாக செலுத்தி ரசீது பெற்று கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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