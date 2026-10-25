/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/அன்னாபிேஷகத்துக்கு பொருட்கள் வழங்க அழைப்பு
ADDED : அக் 24, 2026 06:46 AM
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கரூர்:கரூர்
கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் நாளை (25ம் தேதி) நடக்கவுள்ள,
அன்னாபி ேஷகத்துக்கு பொருட்களை பக்தர்கள் வழங்கலாம் என,
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, கோவில் நிர்வாகம்
வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர்
கோவிலில் உள்ள பசுபதீஸ்வரர், நாகேஸ்வரர், கரிய மாலீஸ்வரர் ஆகிய
மூன்று சுவாமிகளுக்கு நாளை மாலை, 5:00 மணிக்கு அன்னாபிேஷகம்
நடக்கிறது. அபிேஷகத்துக்கு தேவையான அரிசி, பருப்பு, தானிய வகை
களையும், காய்கறிகளையும், பக்தர்கள் நேரடியாக செலுத்தி ரசீது பெற்று கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.