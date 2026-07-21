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தோட்டக்கலை பயிர்களை காப்பீடு செய்ய விவ-சாயிகளுக்கு அழைப்பு

தோட்டக்கலை பயிர்களை காப்பீடு செய்ய விவ-சாயிகளுக்கு அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:43 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:43 AM

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குளித்தலை; குளித்தலை வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் -ஐஸ்வரியா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

தற்போது நிலவும் எல்நினோ நிகழ்வின் தாக்-கத்தால், தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும். எனவே, குறுவை மற்றும் மானாவாரி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், 2026ம் ஆண்டு குறுவை பருவத்தில், குளித்தலை வட்டாரத்திற்கு வாழை, மரவள்ளி ஆகியவை பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்-டத்தின் கீழ். அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.செப்., 15 வரை காப்பீடு

இந்த பயிர்களை விவசாயிகள், தேசிய பயிர் காப்-பீட்டு இணையதளத்தில் காப்பீடு செய்து கொள்-ளலாம். வாழை பயிருக்கு ஒரு எக்டருக்கு காப்-பீடு தொகையான ரூ.2,49,223 பெற, பிரீமியம் தொகையாக (5 சதவீதம்) ரூ.12,461.15 மற்றும் மரவள்ளி பயிருக்கு ஒரு எக்டருக்கு காப்பீடு தொகையான ரூ.99,047 பெற, பிரீமியம் தொகை-யாக (5 சதவீதம்) ரூ.4,952.35 செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ளலாம். செப்., 15 வரை காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்

பதிவேற்றத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும்

இத்திட்டத்தின்கீழ் பதிவு செய்யும்போது, முன்-மொழிவு விண்ணப்பத்துடன், பதிவு விண்-ணப்பம், கிராம நிர்வாக அலுவலர் வழங்கும் அடங்கல்/விதைப்பு அறிக்கை, வங்கி கணக்கு

புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல், ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றை இணைத்து கட்டண தொகையை செலுத்திய பின், அதற்கான ரசீ-தையும் பெற்றுக் கொண்டு, அதில் தாங்கள் காப்-பீடு செய்த பயிர் மற்றும் அதற்கான கிராமம்/ குறுவட்டம் உள்ளிட்ட விபரங்கள் சரியாக பதி-வேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநரையோ, தோட்டக்கலை அலுவ-லரையோ, உதவி தோட்டக்கலை அலுவல-ரையோ அல்லது வங்கி கிளைகளையோ அணு-கலாம். விவசாயிகளின் நலனுக்காக, தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வரும் இப்பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில், பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கடன் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில், விவசா-யிகள் பயிர் காப்பீடு செய்து பயனடையலம்.

இவ்வாறு அவர்

கூறியுள்ளார்.

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