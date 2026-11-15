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நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு கரூர், நவ. 14
நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு கரூர், நவ. 14
ADDED : நவ 14, 2026 07:08 AM
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கரூர்
வட்டார விவசாயிகள், நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்யலாம் என, கரூர்
வட்டார வேளாண்மை துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, உதவி இயக்குனர் அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
கரூர்
வட்டாரத்தில், நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்வதன் மூலம், இயற்கை
பேரிடர் காலங்களில் நிவாரணம் பெற முடியும். பிரதமர் பயிர் காப்பீடு
திட்ட த்தின் மூலம் சிறப்பு பருவ (2026-27) பயிர் காப்பீடு செய்யலாம்.
நெல் பயிர் காப்பீடு கட்டணமாக ஒரு ஏக்கருக்கு மரவள்ளி கிழங்குக்கு,
589.50 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு, கரூர் வட்டார
வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை, விவசாயிகள் தொடர்பு
கொள்ளலாம். இவ்வாறு, அறிக்கையில்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.