தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு கரூர், நவ. 14

நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு கரூர், நவ. 14

நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு கரூர், நவ. 14

ADDED : நவ 14, 2026 07:08 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 14, 2026 07:08 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கரூர் வட்டார விவசாயிகள், நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்யலாம் என, கரூர் வட்டார வேளாண்மை துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, உதவி இயக்குனர் அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

கரூர் வட்டாரத்தில், நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்வதன் மூலம், இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் நிவாரணம் பெற முடியும். பிரதமர் பயிர் காப்பீடு திட்ட த்தின் மூலம் சிறப்பு பருவ (2026-27) பயிர் காப்பீடு செய்யலாம். நெல் பயிர் காப்பீடு கட்டணமாக ஒரு ஏக்கருக்கு மரவள்ளி கிழங்குக்கு, 589.50 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு, கரூர் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை, விவசாயிகள் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு, அறிக்கையில்

தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us