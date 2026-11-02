உணவுப்பொருள் தொடர்பான புகார் 'வாட்ஸாப்'பில் தெரிவிக்க அழைப்பு
உணவுப்பொருள் தொடர்பான புகார் 'வாட்ஸாப்'பில் தெரிவிக்க அழைப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 06:41 AM
கரூர்:உணவுப்பொருட்கள்
தொடர்பான புகார்களை, மாநில உணவு பாதுகாப்புத்துறை ஆணையர் அலுவலக,
'வாட்ஸாப்' எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் என, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி
தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து, அவர், வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தீபாவளி
பண்டிகையில், இனிப்பு, காரம் சீட்டு நடத்துபவர்கள், தற்காலிக
ஸ்வீட் ஸ்டால்கள் உட்பட அனைத்து இனிப்பு மற்றும் கார வகை
தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள், உணவு பாதுகாப்பு
துறையில் உரிமம் அல்லது பதிவு சான்றிதழ் பெற்ற பின்னரே பொது
மக்களுக்கு வினியோகம் செய்ய வேண்டும். இந்த உணவு வணிகர்கள்
மட்டுமல்லாது, அனைத்து வகையான உணவு வணிகர்களும், இந்திய உணவு
பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டம் - 2006-ன் கீழ் தங்களது வணிக
நிறுவனத்தை பதிவு செய்து உரிமம் அல்லது பதிவு சான்றிதழ்
பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதற்கான இணையதள முகவரி foscos.fssai.gov.in
ஆகும்.
ஸ்வீட்ஸ் மற்றும் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பாளர்கள்
அதற்கான உரிமம் பெற்ற தரமான மூல பொருட்களை கொண்டு சுகாதாரமான
முறையில் தயாரித்து பாதுகாப்பான உணவு பொருட்களை மக்களுக்கு வழங்க
வேண்டும். உணவு தயாரிப்பில் தரம் குறித்து சந்தேகத்திற்கிடமாக
உள்ள மூல பொருட்களையோ, அனுமதிக்கப்பட்ட செயற்கை நிறமிகளை
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு அதிகமாகவோ உபயோகிக்கக்கூடாது.
ஒருமுறை பயன்படுத்தி ஆற வைத்த சமையல் எண்ணெயை மறுபடியும்
சூடுபடுத்தி பயன்படுத்த கூடாது. எண்ணெய் கொதி நிலையில்
இருக்கும்போது புதிய சமையல் எண்ணெயை அதனுடன் கலக்கக் கூடாது.
ஸ்வீட்ஸ்
பாக்ஸ்களை விற்பனை செய்யும் வணிகர்கள், அந்த பாக்ஸில் ஸ்வீட்
தயாரிக்கப்பட்ட தேதி, உண்ணத் தகுந்த காலம் ஆகியவற்றை தவறாமல்
குறிப்பிட்டு இருக்க வேண்டும். உணவு பொருட்களை ஈக்கள், பூச்சிகள்,
கிருமி தொற்று இல்லாத சுகாதாரமான சூழலில் பொதுமக்களுக்கு விற்பனை
செய்ய வேண்டும். உணவு பொருட்கள் தொடர்பான புகார்கள் இருந்தால், மாவட்ட
உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலுவலகத்திற்கு, 04324-255347 என்ற
எண்ணிலோ அல்லது 94440 - 42322 என்ற மாநில உணவு பாதுகாப்புத்துறை
ஆணையர் அலுவலக, 'வாட்ஸாப்' எண்ணிற்கோ தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.