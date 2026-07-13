/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கற்பூரவள்ளி வாழைத்தார் ரூ.150க்கு விற்பனை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:37 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்
ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட பிள்ளபாளையம், வல்லம், கொம்பாடிப்பட்டி,
வீரவள்ளி, வீரகுமாரன்பட்டி, மகாதானபுரம், பொய்கைப்புத்துார்,
திருக்காம்புலியூர் ஆகிய பகுதிகளில் விவசாயிகள் வாழை சாகுபடி செய்துள்ளனர்.
வாழைத்தார்கள் அறுவடை செய்து லாலாப்பேட்டை வாழைக்காய் ஏல கமிஷன் மண்டிகளில் கொண்டு வந்து விற்பனை செய்கின்றனர்.நேற்று நடந்த ஏலத்தில் பூவன் வாழைத்தார் ஒன்று, 300 ரூபாய், கற்பூரவள்ளி வாழைத்தார், 150 ரூபாய், ரஸ்தாளி வாழைத்தார், 350 ரூபாய்
என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டது. காற்று அதிகம் வீசி வருவதால்
வாழைத்தார்கள் வரத்து சரிந்து வருகிறது. இதனால் கமிஷன் மண்டிகளுக்கு
குறைந்த வாழைத்தார்கள் மட்டுமே விற்பனைக்கு விவசாயிகள் கொண்டு
வந்தனர். உள்ளூர், வெளியூர் வியாபாரிகள் வாங்கி சென்றனர்.