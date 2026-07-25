மோசமான நிலையில் வாய்க்கால் பாலம்: வாகன ஓட்டிகள் அவதி
மோசமான நிலையில் வாய்க்கால் பாலம்: வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:14 AM
கிருஷ்ணராயபுரம்:மாயனுார்
அம்மா பூங்காவிற்கு செல்லும், கட்டளை வாய்க்கால் பாலத்தின் நடுவில்
மேடு பள்ளமாக சாலை இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த மாயனுார் காவிரி ஆற்றில் இருந்து, கட்டளை தென்கரை வாய்க்கால்
செல்கிறது. மாயனுார் ரயில்வேகேட் பகுதியில் இருந்து, கட்டளை
வாய்க்கால் நடுவில் புதிய பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வழியாக
கரூர் பகுதியில் இருந்து காட்டுப்புத்துார், சீலைபிள்ளைபுதுார் ஆகிய
இடங்களுக்கு வாகனங்களில் செல்கின்றனர்.
தற்போது புதிய பாலம்
இணைக்கும் பகுதியில், சாலை மேடு பள்ளமாகவும், கான்கிரீட் பூச்சுகள்
உதிர்ந்து பள்ளமாகவும் காணப்படுகிறது. டூவிலர்களில் செல்லும் வாகன
ஓட்டிகள் மேடு, பள்ளத்தில் செல்லும் போது தடுமாறுகின்றனர். எனவே,
மோசமான நிலையில் அமைந்துள்ள பாலத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.