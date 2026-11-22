கரூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கேன்டீன் அறை மூடல்: பயணிகள் அவதி
கரூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கேன்டீன் அறை மூடல்: பயணிகள் அவதி
ADDED : நவ 21, 2026 04:34 AM
கரூர்'கரூர்
ரயில்வே ஸ்டேஷனில், பல ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்த கேன்டீன் அறை
மூடப்பட்டதால், பயணிகள் அமர்ந்து சாப்பிட முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர்.
தென்
மாவட்டங்களின் நுழைவு வாயிலாக உள்ள, கரூர் வழியாக நாள்தோறும், மதுரை
-பெங்களூரு செல்லும், 'வந்தே பாரத்' உள்ளிட்ட, 40க்கும் மேற்பட்ட
ரயில்கள் வந்து செல்கின்றன. திண்டுக்கல், திருச்சி, நாமக்கல், ஈரோடு
பகுதிகளில் இருந்து நாள்தோறும், ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள், பல்வேறு
பணிகள் காரணமாக கரூருக்கு ரயிலில் வந்து செல்கின்றனர். பயணிகள்
வசதிக்காக, கரூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில், முதல் பிளாட்பாரத்தில் கேன்டீன்
வசதி மற்றும் அமர்ந்து சாப்பிட வசதியாக தனியாக அறையும் இருந்தது.
இந்நிலையில்,
கேன்டீன் அறையை, சேலம் ரயில்வே கோட்ட வணிக பிரிவை சேர்ந்த அதிகாரிகள்
திடீரென மூடிவிட்டனர். அதை, வீடியோ கண்காணிப்பு அறையாக மாற்றி
விட்டனர். இதனால், கரூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில், கேன்டீனில் உணவு பொருட்களை
வாங்கும் பயணிகள் அமர்ந்து சாப்பிட முடியாமல், நின்று கொண்டே,
சாப்பிடும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, முதியவர்கள் நீண்ட
நேரம் நின்று கொண்டே சாப்பிடுகின்றனர்.
தற்போது, வழக்கமான
ரயில்களுடன், சில சிறப்பு ரயில்களும், கரூர் வழியாக
இயக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் அந்த ரயில்கள் முதல்
பிளாட்பாரத்தில் நிறுத்தப்பட்டு, பயணிகள் அழைத்து
செல்லப்படுகின்றனர். எனவே, பயணிகள் நலன் கருதி, கரூர் ரயில்வே
ஸ்டேஷனில் மூடப்பட்ட, கேண்டீன் அறையை திறக்க, சேலம் ரயில்வே கோட்ட
அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்.