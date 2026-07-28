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பழமையான மரத்தின் கிளை முறிந்து கார், வாகனம் சேதம்

பழமையான மரத்தின் கிளை முறிந்து கார், வாகனம் சேதம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:06 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:06 AM

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குளித்தலை; குளித்தலையில், 200 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த அரச மரத்தின் கிளை முறிந்து விழுந்ததில் கார் மற்றும் சரக்கு வாகனம் சேதமானது.

குளித்தலையில், கரூர் நெடுஞ்சாலையில் தேவ-தானம் பிள்ளையார் கோவில் உள்ளது. இதையொட்டி, 200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த அரசமரம் இருந்தது, இந்நிலையில் நேற்று முன்-தினம் மாலை, திடீரென அரச மரத்தின் ஒரு கிளை முறிந்து விழுந்தது. இதில் அந்த கோவிலின் மேல் பகுதியும், மரத்திற்கு கீழே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார், டாடா ஏஸ் சரக்கு வாகனம் முற்றிலும் சேதமடைந்தன, அருகில் இருந்த மின் கம்பிகளும் சேதமானதால், மின்வாரிய ஊழியர்கள் மின் இணைப்பை துண்-டித்தனர், பின்னர், மரத்தின் கிளையை அகற்-றினர்.

மரத்தின் வேர் பகுதியில் பூச்சிகள் அரிப்பின் காணமாக, பலவீனம் அடைந்து கிளை முறிந்து விழுந்ததாக அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.

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