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மிளகாய் பொடி துாவி மிரட்டல் 2 பேர் மீது வழக்கு; ஒருவர் கைது

மிளகாய் பொடி துாவி மிரட்டல் 2 பேர் மீது வழக்கு; ஒருவர் கைது

ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:14 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:14 AM

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குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த கடவூர் சந்தைப்பேட்டையை சேர்ந்தவர் வடிவேலு, 63, கார்பென்டர். அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் பாண்டியன். இருவருக்கும் இடையே நிலம் சம்பந்தமாக முன் விரோதம் இருந்து வந்தது.

இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் காலை, வடிவேல் தனது வீட்டில் இருந்தபோது பாண்டியன், அவரது மகன் மணிகண்டன், 27, தாய் மாரியம்மாள் ஆகியோர் தகாத வார்த்தை பேசி, மிளகாய் பொடி துாவி, அரிவாளால் வெட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். பாதிக்கப்பட்ட வடிவேல் மைலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார்.

இது குறித்து தோகைமலை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மணிகண்டனை கைது செய்தனர். மற்ற இருவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

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