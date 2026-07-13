வி.ஏ.ஓ., குடும்பத்தை தாக்கிய அண்ணன், தம்பி மீது வழக்கு
வி.ஏ.ஓ., குடும்பத்தை தாக்கிய அண்ணன், தம்பி மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:33 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த நல்லுார் வி.ஏ.ஓ., முனியசாமி, 42; மனைவி, குழந்தையுடன்,
வைகைநல்லுார் அக்ரஹாரம் பகுதியை சேர்ந்த சக்திவேல் என்பவர் வீட்டில்,
வாடகைக்கு வசித்து வந்தார்.
வீட்டின் உரிமையாளர் சக்திவேல், ஒரு
மாதத்துக்கு முன் வீட்டை பழுது பார்க்க வேண்டும்; அதனால், வீட்டை காலி
செய்து தரும்படி தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, மற்றொரு வீட்டை
தேடிப்பிடித்த வி.ஏ.ஓ., முனியசாமி, அதற்கு அட்வான்ஸ்
கொடுத்திருந்தார். இந்நிலையில், கடந்த, 10 இரவு, 9:00 மணிக்கு
வீட்டிலிருந்த தேவையில்லாத பேப்பர்களை வெளியில்போட்டு தீ
வைத்துக்கொண்டிருந்தார்.அப்போது, சக்திவேல், இவரது சகோதரர்
சந்திரசேகர் ஆகிய இருவரும், வி.ஏ.ஓ., முனியசாமியை தகாத
வார்த்தையில் பேசி தாக்கியுள்ளனர். தடுத்து வி.ஏ.ஓ., மனைவியையும்
தாக்கி, மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். இதில் பாதிக்கப்பட்ட வி.ஏ.ஓ.,
முனியசாமி குளித்தலை அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை
பெற்று வருகிறார். இதுகுறித்து புகார்படி, சக்திவேல், சந்திரசேகர்
ஆகிய இருவர் மீதும், குளித்தலை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து
விசாரித்து வருகின்றனர்.