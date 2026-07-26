/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ தென்னங்கள் விற்ற விவசாய சங்க நிர்வாகி மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:15 AM
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அரவக்குறிச்சி:தென்னிலை
மேற்கு மூக்கணாந்தோட்டம், கூனம்பட்டியைச் சேர்ந்த தென்னிலை ராஜா,
42, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க, கரூர் மாவட்ட செயலாளராக
உள்ளார். இவர் தனது தோட்டத்தில் அனுமதியின்றி, 35 லிட்டர் தென்னங்கள்
இறக்கி விற்பனை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து கிடைத்த
தகவலின் அடிப்படையில், மாவட்ட வருவாய் துறையினர் மற்றும் மதுவிலக்கு
அமலாக்க பிரிவு போலீசார் இணைந்து, ராஜா தோட்டத்தில் சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது, தென்னங்கள் இறக்கி விற்பனை செய்தது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கிராம நிர்வாக அலுவலர் மணிகண்டன் அளித்த
புகார்படி, ராஜா மீது மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு போலீசார் வழக்கு
பதிந்துள்ளனர்.