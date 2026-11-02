விவசாயிக்கு கத்திக்குத்து இருதரப்பினர் மீது வழக்கு
விவசாயிக்கு கத்திக்குத்து இருதரப்பினர் மீது வழக்கு
ADDED : நவ 01, 2026 06:40 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த மேட்டுத்திருக்காபுலியூரை சேர்ந்தவர் திருஞானம், 64, அதே
பகுதியை சேர்ந்தவர் ரத்தினகிரி, 59, இருவரும் விவசாயிகள்.
இந்நிலையில், விவசாய நிலத்தின் பொது வரப்பில், விவசாயி ரத்தினகிரி,
கொடிக்கால் வெற்றிலை சாகுபடிக்கு படல் கட்டியுள்ளார். ஆனால், விவசாயி
திருஞானம், பொது வரப்பில் படல் அமைத்தால், எப்படி நடந்து செல்வது என,
கேட்டுள்ளார். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில், ஆவேசமடைந்த ரத்தினகிரி,
தன் கையில் வைத்திருந்த சூரி கத்தியால், திருஞானத்தின் கையில்
குத்தியுள்ளார். இதில் பாதிக்கப்பட்ட திருஞானம், கரூர் அரசு
மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார். இதுகுறித்து திருஞானம்
அளித்த புகார்படி, ரத்தினகிரி மீதும்; ரத்தினகிரி கொடுத்த
புகார்படி, திருஞானம் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து, மாயனுார் போலீசார்
விசாரித்து வருகின்றனர்.