/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கரூர் அருகே பணம் வைத்து சூதாட்டம்: 20 பேர் கைது
ADDED : அக் 22, 2026 07:14 AM
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கரூர்:கரூர்
அருகே, பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக, 20 பேரை போலீசார் கைது
செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து, 17 டூவீலர்கள் பறிமுதல்
செய்யப்பட்டன.
கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி போலீஸ் எஸ்.ஐ.,
பிரபாகரன் உள்ளிட்ட போலீசார் நேற்று முன்தினம், ஈசநத்தம் கனிக்காடு
தோட்டம் பகுதியில், ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது,
அந்த பகுதியில் பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக சுரேஷ், 37; காந்தி, 46;
தங்கமணி, 38; சோலைராஜ், 38; மோகன்ராஜ், 46; உள்பட, 20 பேரை கைது
செய்தனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்து, 17 டூவீலர்கள், 43 ஆயிரத்து,
420 ரூபாயை அரவக்குறிச்சி போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.