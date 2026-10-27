/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக 3 பேர் கைது
ADDED : செப் 26, 2026 07:12 AM
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கரூர்:கரூர் அருகே பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக, மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கரூர்
அருகே தான்தோன்றிமலை தெரசா கார்னர் பகுதியில், நேற்று முன்தினம்
போலீஸ் எஸ்.ஐ., மணிகண்டன் உள்ளிட்ட போலீசார் ரோந்து பணியில்
ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக அதே
பகுதியை சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணி, 35; கிளைமென்ட் ரூபன், 40;
பாலமுருகன், 31; ஆகிய மூன்று பேரை, தான்தோன்றிமலை போலீசார் கைது
செய்தனர்.