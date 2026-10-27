தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக 3 பேர் கைது

பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக 3 பேர் கைது

பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக 3 பேர் கைது

ADDED : செப் 26, 2026 07:12 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : செப் 26, 2026 07:12 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கரூர்:கரூர் அருகே பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக, மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கரூர் அருகே தான்தோன்றிமலை தெரசா கார்னர் பகுதியில், நேற்று முன்தினம் போலீஸ் எஸ்.ஐ., மணிகண்டன் உள்ளிட்ட போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது, பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக அதே பகுதியை சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணி, 35; கிளைமென்ட் ரூபன், 40; பாலமுருகன், 31; ஆகிய மூன்று பேரை, தான்தோன்றிமலை போலீசார் கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us