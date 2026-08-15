காவிரி குடிநீர் தொடர்ந்து வழங்க பொது மக்கள் வேண்டுகோள்
காவிரி குடிநீர் தொடர்ந்து வழங்க பொது மக்கள் வேண்டுகோள்
ADDED : ஆக 13, 2026 06:19 AM
குளித்தலை: குளித்தலை
அடுத்த நல்லுார் பஞ்., பகுதியில் தட்டுப்பாடு இல்லாத வகையில், காவிரி
குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து, நல்லுார் பஞ்சாயத்து செயலாளர் மதியழகன் கூறியதாவது.
குளித்தலை
பகுதியில் மழை பெய்யாததால், கடுமையான வறட்சி இருந்து வருவதால்.
நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. அனைத்து
கிராமங்களிலும் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை சரி செய்யும் வகையில், ஆழ்துளை
குழாய் அமைக்கப்பட்டு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
நிலத்தடி
நீர்மட்டம் குறைந்து, தண்ணீர் இல்லாததால் மின் மோட்டார் இயக்கியதால்,
மூன்று மின் மோட்டார் பழுது ஏற்பட்டு, பஞ்சாயத்திற்கு கூடுதல் செலவு
ஏற்பட்டு வருகிறது. மின் மோட்டாரை சரி செய்யவும், கூடுதலாக ஆழ்துளை
குழாய் அமைப்பதற்கும், ஒன்றிய நிர்வாகம் மூலம் மாவட்ட
நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் நலன்
கருதி, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் காவிரி குடிநீர் தட்டுப்பாடு இல்லாமல்
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கிராம மக்கள் தினந்தோறும் காவிரி குடிநீர்
வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இது
குறித்து, ஒன்றிய ஆணையரிடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு கூறினார்.