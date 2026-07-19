/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ வர்த்தகம், தொழில் கழக பொதுக்குழு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:49 AM
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கரூர்:கரூர் மாவட்ட வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் கழகத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் கரூரில் நடந்தது.
அதில்,
2026-29ம், ஆண்டுக்கான புதிய தலைவராக வெங்கட்ராமன், செயலாளர்
பால்ராஜ், பொருளாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, துணைத்தலைவர்கள் நல்லசாமி,
நந்தகோபால், லோகநாதன், இணைச்செயலாளர்கள் புஷ்பராஜ்,
அசோக்குமார், செல்லமுத்து ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
புதிய
நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு விழாவில், தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின்
பேரமைப்பு மாநில துணைத்தலைவர் கந்தசாமி, இணை செயலாளர்கள் செல்வம்,
ராஜேந்திரன், சக்திவேல், தொழில் அதிபர் நாச்சிமுத்து உள்பட பல்வேறு
அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.