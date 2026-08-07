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போக்குவரத்து நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் செங்குந்தபுரம்

போக்குவரத்து நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் செங்குந்தபுரம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:32 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:32 AM

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கரூர்: கரூர் செங்குந்தபுரத்தில், போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக நாள்தோறும் வாகன

ஓட்டிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

கரூர் நகரின் முக்கிய பகுதியாக செங்குந்தபுரம் உள்ளது. இங்குள்ள, 11 கிராஸ்களில் இரண்டு பக்கமும் செல்லக்கூடிய வகையில் தெருக்கள் அமைந்துள்ளன. இப்பகுதியில் டெக்ஸ்டைல்ஸ் மற்றும் குடோன்கள் உள்ளன. அதேபோல், வர்த்தக பகுதியாகவும் விளங்கி வருகிறது. இந்த தெருக்களில், ஆங்காங்கே காய்கறி தரைக்கடைகளும் உள்ளன. இதனால், எப்போதும் இப்பகுதியில் மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்து காணப்படும். இதுபோக, டூவீலர் ஒர்க் ஷாப், கம்ப்யூட்டர் சென்டர், டீக்கடை, உணவகம், சிறிய துணிக்கடைகள் உள்ளன.இப்பகுதிக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்து செல்கின்றனர். டெக்ஸ்டைல்ஸ், குடோன்களுக்கு வரும் வேன்கள், மினி லாரிகள், லாரிகள் ஆங்காங்கே நிறுத்திக் கொள்வதால் பொதுமக்கள் நடந்தோ, டூவீலரிலோ செல்வதில் சிரமப்படுகின்றனர். போக்குவரத்து விதிமீறலை தடுக்க, அவ்வப்போது போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட வேண்டும்.

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