/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/முதல்வர் பிரசார வாகனம் வருகை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:53 AM
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கரூர்:கரூர் அருகே
வெண்ணெய்மலையில் உள்ள, அட்லஸ் கலையரங்க வளாகத்தில், முதல்வர் விஜய்
பங்கேற்கும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி இன்று காலை, 11:00 மணிக்கு
நடக்கிறது. இதில், 5,000 பேர் கலந்து கொள்ள அனுமதி
வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக சென்னையில் இருந்து கரூருக்கு,
முதல்வரின் பிரசார வாகனம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இந்த வாகனத்தில்
நின்று
தான் அவர் பேசவுள்ளார்.
நேற்று இரவு அட்லஸ் கலையரங்க வளாகத்தில் பிரசார வாகனம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.