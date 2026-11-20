/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/பாலப்பட்டி சாலையில் துாய்மை பணி மும்முரம்
ADDED : நவ 20, 2026 04:01 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:பாலப்பட்டி சாலையில், துாய்மை பணி நடந்தது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த, கருப்பத்துார் பஞ்சாயத்து பாலப்பட்டி சாலை முதல்,
மேட்டுப்பட்டி சாலை பிரிவு வரை தார்ச்சாலை செல்கிறது. அய்யர்மலை
மேட்டுப்பட்டி, வரகூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு மக்கள் சென்று
வருகின்றனர். மேலும் சாலையின் இருபுறமும், முள் செடிகள் வளர்ந்து
வந்தது. இதனால் சாலை வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் பஞ்சாயத்து சார்பில், 100 நாள் திட்ட தொழிலாளர்களை
கொண்டு சாலையோரத்தில் வளர்ந்த முள் செடிகளை வெட்டி அகற்றும் பணி
நடந்தது. மேலும் சாலையில் துாய்மை பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.