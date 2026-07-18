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ஆடி மாதம் துவங்கியதால் தேங்காய் சுட்டு கொண்டாட்டம்
ஆடி மாதம் துவங்கியதால் தேங்காய் சுட்டு கொண்டாட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:34 AM
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கரூர்:ஆடி மாதம் துவங்கியதால், கரூரில் பொது மக்கள் தேங்காய் சுட்டு கொண்டாடினர்.
தமிழ்
மாதங்களில், திருவிழா மாதம் என அழைக்கப்படும் ஆடி மாதம் துவங்கியது.
இதையடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கோவில்களில்,
சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. கரூர் மாவட்டத்திலும், கோவில்களில்
சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடந்தது. மேலும், காவிரி மற்றும்
அமராவதி ஆற்றின் கரையோர பகுதிகளில், பொதுமக்கள் தேங்காய் சுட்டு,
ஆடி மாத தொடக்க நாளை கொண்டாடினர். கரூர் படிக்கட்டு துறையில்
நேற்று மாலை பொதுமக்கள், சிறுவர், சிறுமியர் தேங்காய் சுட்டு, விநாயகர்
கோவிலில் வழிபாடு நடத்தினர். கரூர் வேம்பு மாரியம்மன் கோவிலில், ஆடி
மாதம் துவங்கியதால், நேற்று மூலவர் அம்மன், சமயபுரம் மாரியம்மன்
அலங்காரத்தில், பக்தர்களுக்கு
காட்சியளித்தார்.