கிணற்றில் கழிவுநீர் கலப்பதால் தேங்காய் தொட்டி எரிக்கும் ஆலையை மூட வேண்டும்
கிணற்றில் கழிவுநீர் கலப்பதால் தேங்காய் தொட்டி எரிக்கும் ஆலையை மூட வேண்டும்
ADDED : அக் 27, 2026 05:24 AM
கரூர்: கிணற்றில் கழிவுநீர் கலப்பதால், தேங்காய் தொட்டி எரிக்கும் தொழிற்சாலையை மூடக்-கோரி தும்பிவாடி கிராம மக்கள், கரூர் கலெக்டர் அலுவலக குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்-தனர்.
அதில், கூறியிருப்பதாவது: அரவக்குறிச்சி அருகில் தும்பிவாடி கிராமத்தில், 700-க்கும் மேற்-பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இங்கு, தேங்காய் தொட்டியை (சிரட்டை) எரித்து, விற்-பனை செய்யும் தொழிற்கூடத்தை நடத்தி வரு-கின்றனர். அவர்கள், தேங்காய் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்வதற்கு, ரசாயனம் கலந்த தண்ணீரை பயன்படுத்திவிட்டு, அதிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரை நேரடியாக விவசாய கிணற்றுக்குள் பாய்ச்சி விடுகின்றனர். இதனால் அப்பகுதியி-லுள்ள கிணறுகள், போர்வெல்களில் நிலத்தடி குடிநீர் மாசடைந்து வருகிறது. எனவே,
விவசாயம் செய்ய முடியாத சூழலும், அப்பகுதி மக்களுக்கு பல்வேறு தொற்றுகளும் பரவும் பேராபத்து நிலவுகிறது. இரவு நேரங்களில், அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்ட கரும்புகை வெளியேற்-றப்படுவதால் கிராம மக்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுகிறது. எனவே, தேங்காய் தொட்டி எரிக்கும் தொழிற்சாலையை நிரந்தரமாக மூட, மாவட்ட நிர்வாகம்
உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது