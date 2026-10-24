புத்தகம் படிப்பதே ஒழுக்கத்தை கொடுக்கும் மாணவர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை
புத்தகம் படிப்பதே ஒழுக்கத்தை கொடுக்கும் மாணவர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை
ADDED : அக் 23, 2026 06:59 AM
கரூர்:''புத்தகங்கள் படிப்பதே ஒழுக்கத்தை கொடுக்கும்,'' என, கரூர் மாவட்ட கலெக்டர் முத்துக்குமரன் பேசினார்.
கரூர் மாவட்ட மைய நுாலகத்தில், தமிழ்நாடு பாடநுால் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் சார்பில், போட்டி தேர்வுகளுக்கான புத்தக விற்பனை மையம் மற்றும் போட்டி தேர்வுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி தொடக்க விழா நடந்தது.
இதை, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது: மத்திய அரசின் யு.பி.எஸ்.சி., நேர்முகத் தேர்வில், 4 முறை தோல்வியடைந்தேன். 5வது முறை நேர்முகத் தேர்வில், மத்திய அரசின் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் எக்சைஸ் அலுவலர் பணிக்கு தேர்வானேன். அதே சமயம் தமிழகத்தில் இருந்து எனக்கு குரூப் 1 பணியும் கிடைத்தது. நான் மத்திய அரசின் பணியை தேர்ந்தெடுத்திருந்தால், நான் உயரிய பதவிக்கு சென்றிருப்பேன். மாநில அரசின் பதவியை தேர்ந்தெடுத்ததால், உங்கள் முன் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன்.
புத்தகங்கள் படிக்கும் போதுதான் உங்கள் ஆழ் மனதில் பதியும். அனைத்து புலன்களையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்பட்டால் மட்டும்தான், ஒரு புத்தகத்தை தொடர்ந்து படிக்க முடியும். புத்தகம் படிப்பது பெரிய தவம் மாதிரி. அதுவே ஒழுக்கத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும். இன்றைய பொருளாதார வளர்ச்சியில இந்தியாவும், உலக நாடுகளும் நிறைய வாய்ப்புகளை கொடுக்கின்றன. அதை எப்படி நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என ஆராய வேண்டும். எந்த மாணவன் தொடக்கக் கல்வி, நடுநிலை கல்வியின் போது ஒழுங்காக வழி நடத்தப்படவில்லையோ, ஒழுக்கமாக வளர்க்கப்படவில்லையோ, அந்த மாணவன்தான் பிளஸ் 2 வரும் போது தீய பழக்கத்திற்கு ஆளாகிறான். அவர்களை நல்வழிப்படுத்தி, ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு பேசினார்.
விழாவில், மாவட்ட நுாலக அலுவலர் சிவக்குமார், வருமான வரித்துறை ஆய்வாளர் கார்த்திக், வாசகர் வட்ட தலைவர் சங்கர் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.