மாசற்ற தீபாவளி கொண்டாட கலெக்டர் வேண்டுகோள்

ADDED : நவ 06, 2026 05:54 AM
கரூர்:'விபத்து, ஒலி மற்றும் மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாட வேண்டும்', என, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இது
குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தீபாவளியை முன்னிட்டு,
சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பட்டாசுகளை வெடித்து மகிழ்ச்சியை
வெளிப்படுத்துவர். உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் காலை,
6:00 முதல், 7:00 மணி வரையும், இரவு, 7:00 முதல், 8:00 மணி வரை மட்டுமே
பொதுமக்கள் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும். குறைந்த ஒலியுடனும்,
குறைந்த அளவில் காற்று மாசுபடுத்தும் தன்மையும் கொண்ட, பசுமை
பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும். அதிக ஒலி எழுப்பும்,
தொடர்ச்சியாக வெடிக்க கூடிய சர வெடிகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
மருத்துவமனைகள்,
வழிபாட்டு தலங்கள் மற்றும் அமைதி காக்கப்படும் இடங்களில் பட்டாசுகள்
வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். குடிசை பகுதி மற்றும் எளிதில்
தீப்பற்றக்கூடிய இடங்களுக்கு அருகில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க
வேண்டும். ஆகவே பொதுமக்கள், சுற்றுச்சூழலுக்கு அதிக மாசு
ஏற்படுத்தாத பட்டாசுகளை அரசு அனுமதித்துள்ள நேரத்தில், உரிய
இடங்களில் கூட்டாக வெடித்து மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாடுங்கள்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.