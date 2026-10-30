/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ கர்ப்பிணிகளுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி
ADDED : அக் 29, 2026 03:33 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்: கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த வீரராக்கியம் தனியார் திருமண மண்ட-பத்தில், சமூக நலன் மகளிர் உரிமைத்துறை ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் சார்பில், கர்ப்பிணிகளுக்கான சமு-தாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டாரத்தில் உள்ள, 100 கர்ப்பிணிகளுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியில் சீர் வரிசை பொருட்கள் வழங்-கப்பட்டன. கிருஷ்ணராயபுரம் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., சத்யா, கர்ப்பிணிகளுக்கு மாலை அணிவித்து, சீர் வரிசை பொருட்களை வழங்கினார். கிருஷ்ணராயபுரம் குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலு-வலர் குறள்செல்வி, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் வினோத்குமார், குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட கண்காணிப்பாளர் ஹீரா மற்றும் அங்-கன்வாடி பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.