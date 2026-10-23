UPDATED : அக் 02, 2026 06:47 AM
ADDED : அக் 02, 2026 05:04 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த, இனுங்கூர் அரசு மேம்படுத்தப்பட்ட வட்டார ஆரம்ப சுகாதார
நிலையத்தில் சமுதாய நல செவிலியர் அம்மணி, 40, ஆண்டுகள்
பணிபுரிந்தமைக்காக பணி நிறைவு பாராட்டு விழா நடந்தது.
வட்டார
மருத்துவ அலுவலர் ரமேஷ் தலைமை வகித்தார். இனுங்கூர், அய்யர்மலை,
பணிக்கம்பட்டி, நச்சலுார், குளித்தலை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய
மருத்துவர்கள் பங்கேற்றனர். சிறப்பாளராக மாவட்ட மருத்துவ பணி இணை
இயக்குனர் சுதர்சனா ஏசுதாஸ் பங்கேற்று, செவிலியரை பாராட்டி பேசினார்.
இதேபோல், குளித்தலை வேளாண்மை துறையில் துணை வேளாண்மை அலுவலர் கணேசன், 37
ஆண்டுகள் பணியாற்றி பணி நிறைவு பெற்றார்.
அவருக்கு பாராட்டு விழா,
தண்ணீர்பள்ளி வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில்
நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் குமரன் தலைமை
வகித்தார். இரண்டு நிகழ்ச்சியிலும் பலர் பங்கேற்றனர்.