/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ கரூரில் தோழமை இயக்கம் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:04 AM
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கரூர்; கரூர் மாவட்ட தோழமை இயக்க கூட்டமை ப்பு சார்பில், ஒருங்கிணைப்பாளர் சண்முகம் தலைமையில், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் முன், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அதில், புதுடெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது நடந்த, தாக்குதலை கண்டித்தும், மருத்துவ படிப்புக்கான நுழைவு தேர்வு நீட்டை ரத்து செய்யக்கோரியும் கோஷம் எழுப்பப்பட்டது. ஆர்ப்பாட்டத்தில், சாமானிய மக்கள் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் சண்முகம், தமிழ் புலிகள் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் பொன்னுசாமி உள்பட, பலர் பங்கேற்றனர்.