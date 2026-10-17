/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர் சங்க கலந்தாய்வு கூட்டம்
ADDED : அக் 17, 2026 07:32 AM
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கரூர்:கரூர்
மாவட்ட, 108 ஆம்புலன்ஸ் தொழிலா ளர்கள் சங்க கலந்தாய்வு கூட்டம், மாநில
பொதுச்செயலாளர் ராஜேந்திரன் தலைமையில் சங்க அலுவலகத்தில்
நடந்தது.
அதில், ஊதிய குறைப்பு இல்லாமல், எட்டு மணி நேர வேலையை
அமல்படுத்த வேண்டும், பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு
மீண்டும் பணி வழங்க வேண்டும், பெண் தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான
தனி ஓய்வு அறை வழங்க வேண்டும், 25 சதவீதம் வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு
மற்றும் தீபாவளி போனஸ், 8.33 சதவீதம் வழங்க வேண்டும்,
தொழிற்சங்கங்களுடன் முறையான பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் உள்பட,
பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. கலந்தாய்வு
கூட்டத்தில், 108 ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.