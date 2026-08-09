/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ மேற்கு பகுதி அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ஆலோசனை
ADDED : ஆக 09, 2026 05:22 AM
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கரூர்:கரூர்
மாநகர மேற்கு பகுதி, அ.தி.மு.க., 24 வது வார்டு செயல்வீரர்கள் கூட்டம்,
வார்டு செயலாளர் சுரேஷ் குமார் தலைமையில் நடந்தது.
அதில், வரும்
உள்ளாட்சி தேர்தலில், அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறும் வகையில் உறுதி
ஏற்பது, புதிய உறுப்பினர்களை கட்சியில் சேர்ப்பது, கரூர் சட்டசபை
தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறுவது உள்ளிட்ட, பல்வேறு பணிகள்
குறித்து மாவட்ட அ.தி.மு.க., செயலாளர் கமல கண்ணன் விளக்கம் அளித்து
பேசினார்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட துணை செயலாளர் முத்து, கரூர் மாநகர
மேற்கு பகுதி செயலாளர் செல்வகுமார், முன்னாள் கவுன்சிலர்
சவுந்திரராஜன் உள்பட அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.