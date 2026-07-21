தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:44 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:44 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கரூர்; தமிழ்நாடு மாநில தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி, அனைத்து பணியாளர்கள் சங்கம், கரூர் மாவட்ட கிளை சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

மாநில கவுரவ பொதுச் செயலாளர் குப்புசாமி தலைமையில், வட்டார போக்குவரத்து அலுவ-லகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.அதில், தாயுமானவர் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும், தொடரும் பட்சத்தில் பல்-வேறு சீர்த்திருத்தங்களை அமல்படுத்த வேண்டும், வயதானவர்கள், நோயாளிகள், மாற்-றுத்திறனாளிகளை மட்டும் தாயுமானவர் திட்-டத்தில் சேர்க்க வேண்டும், 100 நாள் வேலைக்கு செல்பவர்களை, தாயுமானவர் திட்டத்தில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும், பாக்கெட் முறையை அமல்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட, பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்-பாட்டம் நடத்தினர். மாவட்ட தலைவர் கதி-ரவன், செயலாளர் சுப்பிரமணியன், பொருளாளர் செல்வரத்தினம், போராட்ட குழு தலைவர் மோகன்ராஜ் உள்பட, பலர் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us