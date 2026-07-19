சோளம் அறுவடை மும்முரம்; கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
சோளம் அறுவடை மும்முரம்; கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 AM
கரூர்,:கரூர்
அருகே, காவியாற்று பாசன பகுதிகளில் சோளம் அறுவடை பணியில்,
விவசாயிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். சோளத்தை கொள்முதல் செய்ய,
அரசு தரப்பில் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள்
எதிர்பார்க்கின்றனர்.
மேட்டூர் அணையில் இருந்து கடந்த ஜூன், 12ல்
குறுவை சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. சம்பா சாகுபடிக்கு
தண்ணீர் திறக்கப்படும் என, விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இந்நிலையில், மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தற்போது, 75 அடியை
தாண்டியுள்ளது. இதனால், காவிரியாற்றில் அதிகளவில் தண்ணீர் திறக்க
வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், காவிரியாற்றின் பாசன பகுதிகளான கரூர்,
கிருஷ்ணராயபுரம், குளித்தலை, தான்தோன்றிமலை வட்டாரங்களில்
விவசாயிகள், மழையை நம்பி சோளம் பயிரிட்டனர். தற்போது, சோளம்
முற்றிய நிலையில் அறுவடை பணிகள் துவங்கியுள்ளன.
இதுகுறித்து, விவசாயிகள் கூறியதாவது:
மழையை
நம்பி பயிரிடப்பட்ட சோளம் தற்போது, அறுவடை செய்யப்பட்டு
வருகிறது. கோழி தீவனம், பிஸ்கட் மற்றும் உணவுக்காக சோளம் அதிகளவில்
பயன்படுகிறது. கடந்தாண்டு, 100 கிலோ கொண்ட ஒரு மூட்டை, 5,500
ரூபாய் வரை விலை போனது. தற்போது, 4,500 ரூபாய்க்குதான் விலை போகிறது.
காரணம், ஆனி மாதத்தில் மழை பெய்யாமல் காற்று அடிக்க வேண்டும்.
ஆனால், ஆனி மாதத்தில் சாரல் மழை பெய்ததால், சோளம் விளைச்சல் குறைந்து விட்டதால், விலை அதிகரிக்கவில்லை.
மேலும்,
கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில், மழை பெய்து
வருவதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் திருப்திகரமாக உள்ளது.
இதனால், பாசனத்துக்காக காவிரியாற்றில் ஆற்றில் இருந்து, தண்ணீர்
திறந்து விடப்படும். நெல் சாகுபடிக்காக, சோளம் அறுவடையை
தீவிரப்படுத்தியுள்ளோம். அறுவடை முடிந்த பிறகு, சம்பா பருவத்தில்
நெல் சாகுபடிக்காக, தழைச்சத்து எனப்படும், அவுரி பயிரி டப்படும்.
நெல்லை கொள்முதல் செய்ய, அரசு தரப்பில் கொள்முதல் நிலையம்
அமைக்கப்படுகிறது. அதேபோல், சோளத்தை கொள்முதல் செய்ய, கொள்முதல்
நிலையம் அமைக்கப்பட்டால், கூடுதல் விலை கிடைக்கும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.