நீச்சல் பயிற்சிக்கு பதிவு செய்யலாம் மாநகராட்சி கமிஷனர் அறிவிப்பு
நீச்சல் பயிற்சிக்கு பதிவு செய்யலாம் மாநகராட்சி கமிஷனர் அறிவிப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:26 AM
கரூர்:நீச்சல் பயிற்சிக்கு பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என, கரூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் பிரித்திவிராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
கரூர்
மாநகராட்சி எதிரில் உள்ள நீச்சல் குளம், தினமும் காலை 5:00 மணி முதல்
மாலை 7:00 மணி வரை செயல்படுகிறது. நீச்சல் குளத்தை ஒரு மணி
நேரத்திற்கு, 70 ரூபாய் கட்டணத்தில் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தலாம்.
பெண்களின் வசதிக்காக சிறப்பு நேரமாக காலை 10:00 மணி முதல் 11:00 மணி
வரை மற்றும் மாலை 4:00 மணி முதல் 5:00 மணி வரை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
நீச்சல்
பயிற்சி பெற விரும்புவோருக்காக மாலை, 5:00 மணி முதல் 7:00 மணி வரை ஒரு
மாதம் பயிற்சி வகுப்பு நடக்கிறது. இதற்கான பயிற்சி கட்டணமாக, 2,500
ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உடல் தகுதியை
மேம்படுத்தும் நோக்கில் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாலை 6:00
முதல் 7:00 மணி வரை ஜூம்பா பயிற்சி வகுப்பு ( நடனம்)
நடத்தப்படுகின்றன. ஒரு வகுப்பிற்கான கட்டணம், 150 ரூபாயாகும்.
நீச்சல் பயிற்சிக்காக ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு தனித்தனி
பயிற்சியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் விபரம் அறிய, 95242
66622 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.