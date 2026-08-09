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நீச்சல் பயிற்சிக்கு பதிவு செய்யலாம் மாநகராட்சி கமிஷனர் அறிவிப்பு

நீச்சல் பயிற்சிக்கு பதிவு செய்யலாம் மாநகராட்சி கமிஷனர் அறிவிப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 05:26 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:26 AM

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கரூர்:நீச்சல் பயிற்சிக்கு பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என, கரூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் பிரித்திவிராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

கரூர் மாநகராட்சி எதிரில் உள்ள நீச்சல் குளம், தினமும் காலை 5:00 மணி முதல் மாலை 7:00 மணி வரை செயல்படுகிறது. நீச்சல் குளத்தை ஒரு மணி நேரத்திற்கு, 70 ரூபாய் கட்டணத்தில் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தலாம். பெண்களின் வசதிக்காக சிறப்பு நேரமாக காலை 10:00 மணி முதல் 11:00 மணி வரை மற்றும் மாலை 4:00 மணி முதல் 5:00 மணி வரை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

நீச்சல் பயிற்சி பெற விரும்புவோருக்காக மாலை, 5:00 மணி முதல் 7:00 மணி வரை ஒரு மாதம் பயிற்சி வகுப்பு நடக்கிறது. இதற்கான பயிற்சி கட்டணமாக, 2,500 ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உடல் தகுதியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாலை 6:00 முதல் 7:00 மணி வரை ஜூம்பா பயிற்சி வகுப்பு ( நடனம்) நடத்தப்படுகின்றன. ஒரு வகுப்பிற்கான கட்டணம், 150 ரூபாயாகும். நீச்சல் பயிற்சிக்காக ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு தனித்தனி பயிற்சியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் விபரம் அறிய, 95242 66622 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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