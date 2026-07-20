/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ நாட்டு கோழி ரூ.450க்கு வாரச்சந்தையில் விற்பனை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:28 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:சந்தையூர் வாரச் சந்தையில், நாட்டு கோழி கிலோ, 150 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ய்ப்பட்டது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த சிவாயம் பஞ்சாயத்து, இரும்பூதிப்பட்டி சந்தையூர் வாரச்சந்தை
நேற்று முன்தினம் கூடியது. காய்கறிகள், ஆடுகள் மற்றும் கோழிகள்
விற்பனை செய்யப்பட்டன. மேலும் ஏலத்தில், 8 கிலோ கொண்ட ஆடு ஒன்று,
8,000 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. நாட்டு கோழி கிலோ, 450 ரூபாய்க்கு
விற்பனை செய்யப்பட்டது ஆடு, கோழிகளை வாங்க குளித்தலை,
பஞ்சப்பட்டி, லாலாப்பேட்டை, அய்யர்மலை, சத்தியமங்களம்
பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த விவசாயிகள், வியாபாரிகள் வாங்கி
சென்றனர்.