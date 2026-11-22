மா.கம்யூ., சார்பில் டாஸ்மாக் கடைக்கு பூட்டு போடும் போராட்டம்
மா.கம்யூ., சார்பில் டாஸ்மாக் கடைக்கு பூட்டு போடும் போராட்டம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:29 AM
கரூர்:கரூரில்,
பொதுமக்களுக்கு இடயூறாக இருப்பதாக கூறி, டாஸ்மாக் மதுபான
கடைக்கு, மா.கம்யூ.,வினர், பூட்டு போடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கரூர்
- திருச்சி சாலையில் உழவர்சந்தை, 'அம்மா' உணவகம் மற்றும் அரசு விவசாய
கல்லுாரி ஆகியவை செயல்படுகின்றன. மேலும், அப்பகுதியில்
மருத்துவமனைகள், ஓட்டல்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் கோவில்கள்
உள்ளன. இந்நிலையில், 'அம்மா' உணவகம் எதிரே பல ஆண்டுகளாக, டாஸ்மாக்
மதுபான கடை செயல்படுகிறது. கரூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம்,
கவுரிபுரம், திருவள்ளுவர் மைதானம் அருகே செயல்பட்ட, மதுபான கடைகள்,
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்ததும் மூடப்பட்டன.
இதனால், கரூர் - திருச்சி
சாலையில், 'அம்மா' உணவகம் எதிரே உள்ள, மதுபான கடையில் மது பிரியர்களின்
கூட்டம், நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. பெரும்பாலான மது
பிரியர்கள் சாலையில், அமர்ந்து மது அருந்துவதால், போக்குவரத்து
நெரிசல் மற்றும் சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னை நாள்தோறும் ஏற்படுகிறது.
இதையடுத்து,
கரூர் சட்டம் - ஒழுங்கு போலீசார் மற்றும் போக்குவரத்து போலீசார்,
மதுபான கடை முன், பாதுகாப்புக்கு நிறுத்தப்படுகின்றனர். இதனால்,
மதுபான கடையை அகற்ற வேண்டும் என, அந்த பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள்,
கோரிக்கை வைத்திருந்தனர். ஆனால், மதுபான கடை அகற்றப்படவில்லை.
இந்நிலையில், நேற்று மதியம், 12:00 மணிக்கு மதுபான கடை திறக்கப்பட்டு,
வழக்கம்போல் வியாபாரம் நடந்தது. அப்போது, கரூர் மாநகர, மா.கம்யூ.,
செயலாளர் தண்டபாணி தலைமையில், மாநில குழு உறுப்பினர் பாலா, மாவட்ட
மா.கம்யூ., செயலாளர் ஜோதிபாசு தலைமையில், அக்கட்சியினர் பூட்டு போட
வந்தனர்.
அப்போது, கரூர் டவுன் டி.எஸ்.பி., ராஜராஜன், போலீஸ்
இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில் குமார் உள்ளிட்ட போலீசார், தடுத்து நிறுத்தினர்.
பின், கரூர் மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் பியோ தங்க துரை, கரூர் தாசில்தார்
சண்முக பிரகாசம் ஆகியோர், பூட்டு போட வந்த, மா.கம்யூ.,
கட்சியினரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அப்போது, 'வரும்
மார்ச், 31க்குள் மதுபான கடையை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற, நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்' என, டாஸ்மாக் மற்றும் வருவாய் துறை துறை அதிகாரிகள்
தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, மதியம், 1:00 மணிக்கு மதுபான கடைக்கு
பூட்டு போடும் போராட்டத்தை கைவிட்டு, மா.கம்யூ., கட்சியினர் கலைந்து
சென்றனர்.