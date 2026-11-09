ஜவுளி வாங்க படையெடுப்பு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
ஜவுளி வாங்க படையெடுப்பு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
ADDED : நவ 08, 2026 06:24 AM
கரூர்:நாடு முழுவதும், ஹிந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான, தீபாவளி பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
இதற்காக, நேற்று காலை முதல், கரூர் ஜவஹர் பஜாரில், பொது மக்கள் புத்தாடைகள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வாங்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இதனால், கரூர் ஜவஹர் பஜார், கோவை சாலையில் கார், டூவீலர்களை பொதுமக்கள் நிறுத்திவிட்டு சென்றனர். நீண்ட நேரமாக வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.இதையடுத்து, போக்குவரத்தை சீர்செய்யும் பணியில் போக்குவரத்து போலீசார், சட்டம் - ஒழுங்கு போலீசார் ஈடுபட்டனர். கரூர் நகரில் இயங்கி வரும் பெரும்பாலான, வர்த்தக நிறுவனங்களில், பார்க்கிங் வசதி இல்லை. இதனால், கார், வேன், டூவீலர் உள்ளிட்ட வா கனங்களை பொதுமக்கள், சாலைகளில் ஆங்காங்கே நிறுத்தி விடுகின்றனர். இதனால், தொடர்ந்து கரூர் நகரில் பண்டிகை காலங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.