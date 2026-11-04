நாகனுாரில் கிரிக்கெட் போட்டி திருப்பூர் அணி முதலிடம்
நாகனுாரில் கிரிக்கெட் போட்டி திருப்பூர் அணி முதலிடம்
ADDED : நவ 03, 2026 05:50 AM
குளித்தலை; குளித்தலை அடுத்த நாகனுாரில், மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு, தென்னிந்திய அளவி-லான கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தது.
கரூர், சேலம், திருப்பூர், நாமக்கல், புதுக்-கோட்டை, சிவகங்கை, திருச்சி, ஈரோடு, கள்ளக்-குறிச்சி மற்றும் கேரளா, கர்நாடகா மாநிலங்-களில் இருந்து, 32 அணிகள் பங்கேற்றன. இறுதி போட்டியில் திருப்பூர் மேக்ஸிமக்ஸ் கிரிக்கெட் கிளப் அணியும். நாகலுார் கிரிக்கெட் கிளப் அணியும் மோதின.இதில் திருப்பூர் மேக்ஸிமக்ஸ் கிரிக்கெட் கிளப் அணி வெற்றி பெற்று, ரூ.1 லட்சம் பரிசு மற்றும் 5 அடி கோப்பையை வென்றது. இரண்டாவது இடம் பெற்ற கரூர் மாவட்டம் நாகனுார் கிரிக்கெட் கிளப் அணிக்கு ரூ. 70 ஆயிரம் பரிசு, 4 அடி கோப்-பையை பெற்றனர். 3வது பரிசாக திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்துார் ரெனிஸ் மெமோரியல் கிரிக்கெட் கிளப் அணியும், 4வது பரிசாக நாமக்கல் மாவட்டம் கார்த்திகைபட்டி ஐசிசி கிரிக்கெட் கிளப் அணியினரும் பெற்றனர்.