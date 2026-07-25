கரூரில் 2,54,681 ஹெக்டேரில் பயிர் சாகுபடி: கலெக்டர் தகவல்
கரூரில் 2,54,681 ஹெக்டேரில் பயிர் சாகுபடி: கலெக்டர் தகவல்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:12 AM
கரூர்:''
கரூர் மாவட்டத்தில், இரண்டு லட்சத்து, 54 ஆயிரத்து, 681 ெஹக்டேர்
பரப்பளவில் வேளாண் பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது'' என,
கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்தார்.
கரூர் மாவட்ட விவசாயிகள்
குறைதீர் கூட் டம், கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நேற்று நடந்தது.
அதில், விவசாயிகள் தரப்பில் இருந்து எழுப்பப்பட்ட பல்வேறு
கேள்விகளுக்கு அரசு அதிகாரிகள் பதில் அளித்தனர்.
பிறகு, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் பேசியதாவது:
கரூர்
மாவட்டத்தில், இயல்பான ஆண்டு மழையளவு, 652.20 மி.மீ., நடப்பு ஜூலை
மாதம் வரை, 194.30 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது. இயல்பான அளவை விட, 49.68
மி.மீ., மழை குறைவாக பெய்துள்ளது. மேலும் கரூர் மாவட்டத்தில் நெல்,
சிறுதானியங்கள், உணவு தானியங்கள், எண்ணை வித்துக்கள், கரும்பு என,
இரண்டு லட்சத்து, 54 ஆயிரத்து, 681 ஹெக்டேரில் வேளாண் பயிர்கள் சாகுபடி
செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து தனியார் மற்றும் கூட்டுறவு
சங்கங்களில், தேவையான அளவில் உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன.இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
கூட்டத்தில்,
டி.ஆர்.ஓ., விமல்ராஜ், வேளாண்மை இணை இயக்குனர் மல்லிகா, கூட்டுறவு
சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அபிராமி, ஆர்.டி.ஓ., சக்தி
பாலகங்காதரன், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (விவசாயம்)
சாவித்திரி உள்பட, அரசு அதிகாரிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.