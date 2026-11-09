கரூர் மார்க்கெட்டில் குவிந்த மக்கள்

ADDED : நவ 08, 2026 06:33 AM
கரூர்:தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, கரூரில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மார்க்கெட்டில், பொதுமக்கள் கூட்டம் அலை மோதியது.
நாடு முழுவதும், ஹிந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான, தீபாவளி பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதற்காக, பொதுமக்கள் புத்தாடைகள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வாங்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
கரூரில் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில் பகுதி, கரூர் எம்.எல்.ஏ., அலுவலக சாலை, கவுரிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், தற்காலிகமாக, 500க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில், ஜவுளி வகைகள், காலணிகள், பட்டாசு ஆகியவை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இதனால், நேற்று காலை, 9:00 மணி முதல் பொதுமக்கள் கூட்டம், ஜவஹர் பஜாரிலும், திருவள்ளுவர் மைதானத்திலும் களை கட்டியது.
அதேபோல், தீபாவளி பண்டிகைக்காக, நேற்ற முதல் நாளை வரை மூன்று நாட்கள் விடுமுறை என்பதால், கரூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மற்றும் பஸ் ஸ்டாண்டில் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல பொதுமக்கள் குவிந்தனர்.