/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மானாவாரி நிலத்தில் உளுந்து சாகுபடி
ADDED : அக் 24, 2026 06:47 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதியில், மானாவாரி நிலங்களில் விவசாயிகள் உளுந்து சாகுபடி பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம்
ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பஞ்சப்பட்டி, வயலுார், சரவணபுரம்,
கோடங்கிப்பட்டி, குழந்தைப்பட்டி, போத்துராவூத்தன்பட்டி,
பாப்பகாப்பட்டி, மலையாண்டிப்பட்டி, லட்சுமணம்பட்டி ஆகிய
பகுதிகளில் விவசாயிகள் மானாவாரி நிலங்களில் உளுந்து சாகுபடி பணியில்
ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், மழை பெய்து வருவதால் மானாவாரி நிலங்களில்
போதுமான ஈரம்
உள்ளது.
இதை பயன்படுத்தி உளுந்து தெளிப்பு
பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். கிருஷ்ணராயபுரம் வேளாண்மை
அலுவலகம், பஞ்சப்பட்டி வேளாண்மை அலுவலகம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள, விதை
விற்பனை செய்யும் மையங்களில் இருந்து விதைகள் பெற்று விவசாயிகள்
சாகுபடி பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.