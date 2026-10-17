தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/வங்கி கணக்கில் ரூ.10.96 லட்சம் 'அபேஸ்' சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை

வங்கி கணக்கில் ரூ.10.96 லட்சம் 'அபேஸ்' சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை

வங்கி கணக்கில் ரூ.10.96 லட்சம் 'அபேஸ்' சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை

UPDATED : அக் 16, 2026 10:50 PM

ADDED : அக் 16, 2026 10:10 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 16, 2026 10:50 PM ADDED : அக் 16, 2026 10:10 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கரூர்: கரூர் அருகே, வங்கி ஏ.டி.எம்., கார்டு எண் மற்றும் ஓ.டி.பி., நம்பரை பயன்படுத்தி, முதியவரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து, ரூ.10.96 லட்சத்தை அபேஸ் செய்த, மர்ம நபர்களை சைபர் க்ரைம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை காவேரி நகரை சேர்ந்தவர் ராமசாமி, 71. இவருடைய மொபைல் எண்ணை கடந்த, 9ல் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர்கள், இந்தியன் வங்கியில் இருந்து பேசுவதாக கூறி, ஏ.டி.எம்., கார்டு லாக் ஆகி விட்டதால், அதை சரி செய்ய ஏ.டி.எம்., கார்டு எண் மற்றும் ஓ.டி.பி., நம்பரை கேட்டுள்ளனர்.

அதை உண்மை என நம்பிய ராமசாமி, ஏ.டி. எம்., கார்டு எண் மற்றும் ஓ.டி.பி., நம்பரை தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, ராமசாமியின் சேமிப்பு கணக்கில் இருந்த, 10 லட்சத்து, 96 ஆயிரத்து, 90 ரூபாயை மர்ம நபர்கள் அபேஸ் செய்து விட்டனர். இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த ராமசாமி அளித்த புகாரின்படி, கரூர் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us