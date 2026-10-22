பெண் ஊழியரிடம் பண மோசடி சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு
பெண் ஊழியரிடம் பண மோசடி சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு
ADDED : அக் 19, 2026 06:44 AM
கரூர்:கரூர்
மாவட்டம், ஏமூர் சீத்தப்பட்டி சாலை வசந்தம் நகரை சேர்ந்த ஆறுமுகம்
மனைவி சங்கீதா, 33; தான்தோன்றிமலை பஞ்., யூனியன் அலுவலகத்தில்,
தற்காலிக ஊழியர். இவருக்கு, பேஸ் புக் மூலம் நண்பரான லுாயில்
எட்வர்ட் என்பவர், லண்டனில் வசித்து வருவதாகவும், தன்னை டாக்டர் என
வாட்ஸாப் காலில் கூறியுள்ளார்.
பின், கடந்த செப்., 28ல்
சங்கீதாவுக்கு, திருமண நாள் பரிசு பொருட்களை, லண்டனில் இருந்து
அனுப்புவதாக கூறிய, லுாயிஸ் எட்வர்ட், ஏர்போர்ட் கிளியரிங் கட்டணம்,
டெலிவரி கட்டணத்துக்கு, பணம் அனுப்புமாறு சங்கீதாவிடம்
கூறியுள்ளார்.
அதை உண்மை என நம்பிய சங்கீதா, கடந்த செப்., 28 முதல்
கடந்த, 6 வரை பல்வேறு தவணைகளில், ஒரு லட்சத்து, 61,000 ரூபாயை, லுாயிஸ்
எட்வர்ட் தெரிவித்த வங்கி கணக்குகளுக்கு அனுப்பியுள்ளார். ஆனால்,
குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குகள் பரிசு பொருட்கள் வரவில்லை. லுாயிஸ்
எட்வர்டின், பேஸ் புக் கணக்கும் முடங்கி விட்டது. இதனால்,
ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த சங்கீதா, கரூர் சைபர் கிரைம் போலீசில் அளித்த
புகார்படி, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.