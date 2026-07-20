/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ கரூர் சிறுபாலத்தில் சேதம் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:26 AM
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கரூர்:கரூரில் சாலையின் குறுக்கே, சிறுபாலம் சேதம் அடைந்துள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் செல்கின்றனர்.
கரூர்
சின்ன ஆண்டாங்கோவில் சாலையில் இருந்து, கற்பக விநாயகர் கோவிலுக்கு
செல்லும் அண்ணா சாலையின் குறுக்கே, சில மாதங்களுக்கு முன் சிறுபாலம்
கட்டப்பட்டுள்ளது. தற்போது, சிறுபாலம் சேதம் அடைந்துள்ளது. அதில்,
போடப்பட்ட ஜல்லிக்கற்கள் வெளியே தெரியும் நிலையில் உள்ளது. அந்த சாலை
வழியாக, ஏராளமான வாகனங்கள் செல்கின்றன. அப்போது, ஜல்லி கற்களால்
விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, விநாயகர் கோவிலுக்கு செல்லும்
சாலையின் குறுக்கே உள்ள சிறு
பாலத்தை சீரமைக்க, மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.