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கரூர் சிறு பாலத்தில் சேதம்: விபத்தில் சிக்கும் மக்கள்
கரூர் சிறு பாலத்தில் சேதம்: விபத்தில் சிக்கும் மக்கள்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:05 AM
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கரூர்:கரூரில், சாலையின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட, சிறு பாலத்தில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள் விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
கரூர் திருமாநிலையூரில் உள்ள, புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு செல்லும் சாலையின் குறுக்கே, சில மாதங்களுக்கு முன் சிறுபாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. தற்போது, பாலத்தில் சேதம் அடைந்துள்ளது, அந்த சாலை வழியாக, ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. குறிப்பாக, இரவு நேரத்தில் சிறுபாலத்தில், தவறி விழுந்து வாகன ஓட்டிகளுக்கு, காயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, கரூர் திருமாநிலையூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்லும், சாலையின் குறுக்கே உள்ள சிறு பாலத்தை சீரமைக்க, கரூர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.