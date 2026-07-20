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புலியூரில் சேதமடைந்துள்ள போர்வெல்: மக்கள் அவதி

புலியூரில் சேதமடைந்துள்ள போர்வெல்: மக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:28 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:28 AM

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கரூர்:புலியூரில் சேதமடைந்த போர்வெல் குழாய் மற்றும் மின் மோட்டார் சுவிட்ச் பெட்டியை

சீரமைக்க வேண்டும்.

புலியூர் டவுன் பஞ்சாயத்து, கால்நடை மருத்துவமனை மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் பகுதி

களில், 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. அப்பகுதி மக்கள் வசதிக்காக டவுன் பஞ்சாயத்து சார்பில், போர்வெல் போடப்பட்டது. மேலும், தண்ணீர் பிடிக்க வசதியாக, மின் மோட்டாரும் பொருத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக குழாயில் குடிநீர் வருவது இல்லை. மின் மோட்டார் மற்றும் போர்வெல் குழாய்கள் சேதமடைந்துள்ளதால், நிலத்தடி நீரையும் பொதுமக்களால் பயன்படுத்த முடியவில்லை. மின் மோட்டாரை இயக்க, அமைக்கப்பட்ட சுவிட்சு போர்டுகளும் சேதம் அடைந்துள்ளது. எனவே, புலியூர் டவுன் பஞ்சாயத்து நிர்வாகம், சேதமடைந்த போர்வெல் குழாய்களை உடனடியாக சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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